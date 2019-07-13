В работе «Билайна» в Подмосковье произошел сбой

Абоненты «Билайна» столкнулись со сбоем в работе оператора в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайска, Ступино и Серебряных Прудов могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи. В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы», — сказали в пресс-службе и добавили, что полноценный доступ к связи восстановят в ближайшее время.

По данным мониторингового сервиса Down Detector, проблемы у абонентов «Билайн», кроме Подмосковья, возникли в столице, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Неполадки также наблюдаются в Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

У большинства пользователей не работает сотовая связь (71%), еще у 10% нет мобильного интернета, 17% сообщили о сбое в работе всех сервисов.

Как отметили в Twitter «Билайн», пользователям открыли доступ к сети Теле2 и МТС, чтобы те могли оставаться на связи. «Для подключения выберите любую из сетей в настройках телефона. Если выбрать не получается, перезагрузите телефон, он найдет сеть автоматически либо повторно выберите сеть в настройках телефона. Тарификация останется такая же, как в сети «Билайн», — сообщила пресс-служба.