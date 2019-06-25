Клиенты «Билайна» пожаловались на сбой в получении сообщений от банков

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщил о проблемах с доставкой СМС-сообщений из-за перенастройки оборудования, передает ТАСС. В пресс-службе оператора сообщили, что сейчас проблем с доставкой СМС нет, передает агентство.

Утром пользователи мобильного оператора в Москве сообщили о том, что до них не дошли СМС-сообщения, в частности, по операциям с банковскими картами Сбербанка и ВТБ.

«К сожалению, в настоящий момент по независящим от банка причинам увеличены сроки доставки СМС-сообщений для совершения операций. Работоспособность сервиса будет восстановлена в ближайшее время. После восстановления сервиса вам должно поступить сообщение с кодом для оплаты, после этого вам необходимо повторно совершить оплату. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщал пользователям ВТБ.

Сбербанк в аккаунте Twitter указал, что с его стороны нет никаких проблем. «Возможно, задержка на стороне оператора связи», — написал банк.

Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сообщила РБК, что были краткосрочные неполадки, связанные с перенастройкой оборудования, из-за чего часть нотификационных СМС уходила не в полном объеме. Сейчас, по ее словам, все работает в штатном режиме. Проблемы коснулись небольшого числа клиентов, но Айбашева не уточнила, какого.