Белый дом анонсировал первую встречу Трампа и Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс провел с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили предстоящую встречу американского лидера Дональда Трампа и Зеленского на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Вице-президент подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — указано в сообщении. Пенс и Зеленский также обсудили состоявшуюся 1 сентября встречу в Варшаве, в ходе которой вице-президент заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке со стороны США.

Зеленский должен был встретиться с Трампом в Варшаве, где 1 сентября проходили памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако американский президент отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на страну урагана «Дориан». Зеленский заявлял, что в первую очередь рассчитывал на предметный разговор об инвестициях и бизнесе, и пообещал не идти к Трампу «с протянутой рукой».