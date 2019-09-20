Станцию «Некрасовка» московского метро закрыли по техническим причинам

В Московском метрополитене по техническим причинам закрыли станцию «Некрасовка» розовой ветки. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«Станция «Некрасовка» по техническим причинам закрыта. Пользуйтесь наземным транспортом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе метро добавили, что до «Некрасовки» временно нет движения поездов. При этом поезда ходят на участке от станции «Косино» до станции «Лухмановская».

Спустя почти 45 минут в московской подземке сообщили, что станцию «Некрасовка» открыли и движение поездов восстановили. При этом в пресс-службе отметили, что для введения движения в график нужно время.