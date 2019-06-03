В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве началось движение по первому отрезку Некрасовской линии метро, открылись четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», сообщается на сайте столичного метрополитена.

Станции открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что когда вся ветка начнет работать, ею будут пользоваться 800 тыс. человек, проживающих в столице и Подмосковье, что серьезно разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию (фиолетовая ветка), с которой пересекается Некрасовская.

Протяженность заработавшего участка — 6,9 км. Планируется, что длина всей ветки превысит 18 км. На карте метро Некрасовскую линию обозначили розовым цветом. Технический запуск ветки состоялся еще в августе 2018 года.

Второй участок Некрасовской линии от станции «Авиамоторная» до «Косино» длиной 11,7 км находится на завершающем этапе строительства. Ожидается, что участок откроют к концу 2019 года.