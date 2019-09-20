В Госдуме пообещали «серьезные штрафы» для Google и Facebook

В Госдуме пообещали «серьезные штрафы» для Google и Facebook

В российском законодательстве необходимо предусмотреть штрафы за вмешательство в дела России в отношении таких крупных зарубежных компаний, как Google и Facebook. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщает «Дума ТВ».

По словам Пискарева, для компаний, вмешивающихся во внутренние дела России, следует предусмотреть штрафы вплоть до 1 млн руб.

«Самое лучшее наказание — это штраф [...] Это компании коммерческие (Google, Facebook), поэтому для коммерческих компаний штрафы — это серьезные меры реагирования и опять же это практика мировая», — сообщил глава комиссии, отметив наличие пробелов в соответствующей отрасли российского законодательства.

Пискарев также сообщил, что представители Google и Facebook приглашены на следующее заседание думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. «Даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется, мы готовы с ними говорить, почему это происходит», — сказал он (цитата по «Парламентской газете»).

10 сентября Госдума в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий штрафы до 18 млн руб. за отказ от хранения персональных данных россиян на территории страны.