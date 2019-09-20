Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер 20 сентября официально вступил в должность губернатора, сообщает газета «Губерния».

Церемония инаугурации прошла в Челябинском государственном академическом театре драмы. В мероприятии также приняли участие министр энергетики России Александр Новак, полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В единый день голосования 8 сентября в Челябинской области прошли выборы губернатора. Алексей Текслер набрал 69,31% голосов, второе место занял кандидат от КПРФ Константин Нациевский, получивший 12,02%. Тройку лидеров замкнул кандидат от ЛДПР Виталий Пашин с 8,84% голосами.

В марте 2019 года Текслер был назначен врио главы области указом президента. В выборах руководитель региона участвовал как самовыдвиженец. До этого Текслер работал в Министерстве энергетики, с 2014 года занимая должность первого заместителя министра.



