Врио главы Челябинской области победил на выборах губернатора региона

Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер победил на выборах губернатора региона, набрав по итогам обработки всех бюллетеней 69,31% голосов. Об этом со ссылкой на пресс-службу облизбиркома сообщает «РИА Новости».

Второе место занял кандидат от Коммунистической партии Константин Нациевский, получивший 12,02% голосов. На третьем месте с 8,84% расположился Виталий Пашин, представляющий на выборах ЛДПР. За ним следует кандидат от партии «Родина» Сергей Смышляев с 3,27% голосов. Алексей Севастьянов, представлявший «Гражданскую силу», получил 3,23% голосов. Явка избирателей на выборах губернатора региона составила 45,14%.

Алексей Текслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области указом президента России Владимира Путина в марте 2019 года. На выборы Текслер пошел как самовыдвиженец, о планах участвовать в выборах главы региона он объявил в апреле.

До своего назначения на пост врио главы Челябинской области он занимал различные должности в ГМК «Норильский никель», в 2008–2009 годах был главой администрации Норильска. В 2013 году перешел на работу в Министерство энергетики, а в 2014 году стал первым заместителем министра.