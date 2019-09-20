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Мужчина покончил с собой в офисе Facebook в Калифорнии

Мужчина покончил с собой в здании компании Facebook в городе Менло-Парк в Калифорнии (США). Об этом говорится в сообщении на сайте полиции города.

Звонок 911 поступил в полицию в четверг, 19 сентября, примерно в 11:30 по местному времени (21:30 мск). К месту трагедии незамедлительно прибыли экстренные службы, которые обнаружили мужчину без сознания.

Предварительное расследование, проведенное полицейским департаментом Менло-Парка, подтвердило, что речь идет об «очевидном самоубийстве». О личности пострадавшего не сообщается. 

Ранее, 17 сентября, женщина сбросила с моста в Москве двух малолетних детей и попыталась покончить с собой. Инцидент произошел на мосту по проспекту Защитников в районе Некрасовки. По данному факту СК возбудил дело о покушении на убийство (ст. 105 УК РФ).    

Теги: Калифорния, Facebook
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