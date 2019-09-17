СК возбудил дело на сбросившую с моста в Москве детей женщину

Женщина в ночь на 17 сентября сбросила с моста в Москве двух малолетних детей и попыталась покончить с собой. По данному факту следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по столице.

По данным ведомства, инцидент произошел на мосту по проспекту Защитников в районе Некрасовки, где женщина перекинула детей через парапет. В результате они упали на землю. После этого женщина попыталась покончить с собой.

Пострадавших детей доставили в больницу, сейчас им оказывается необходимая помощь. Женщину поместили в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 105 УК).