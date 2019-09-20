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На учениях в Оренбурге провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный пуск ракеты по учебной цели в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Запуск состоялся в рамках учений «Центр-2019», которые проходят 20 сентября на полигоне Донгуз. В маневрах принимают участие военнослужащие России, Киргизии, Пакистана, Индии и других стран.  

Эффективность поражения была оценена при помощи беспилотного «Орлан-10», уточняется в сообщении оборонного ведомства. Расчеты «Искандера» также выполнили нормативы по переводу комплекса в боевое положение и перегрузке ракет на пусковые установки.      

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В конце августа Минобороны опубликовало видеозапись учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр. Тогда учебная цель условного противника была успешно уничтожена.        

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов на дальностях до 500 км. В состав комплекса входят шесть типов машин, среди которых самоходная пусковая установка, командно-штабная машина и пункт подготовки информации. 

Теги: «Искандер-М», Оренбургская область, Минобороны
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