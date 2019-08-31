Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Учебно-боевой пуск ракеты состоялся в рамках проходящих на полигоне тактических учений, говорится в сообщении ведомства. Ракета была запущена по цели, имитировавшей объект условного противника. «По данным объективного контроля, полученным при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», учебная цель была успешно уничтожена», — сообщает Минобороны.

В конце июня в Центральном военном округе по решению президента Владимира Путина прошла внезапная проверка боеготовности войск, в ходе которой были проведены учения с зенитными ракетными системами С-400 и комплексами «Искандер». В апреле боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Тогда она поразила заглубленный командный пункт условного противника на расстоянии 56 км, сообщали в пресс-службе ЗВО. Попадание в цель прошло без отклонений, добавили там.

Ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи.