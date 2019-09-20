В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля

Один человек пострадал при столкновении четырех автомобилей в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

«На улице Подвойского столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек», — сообщили в ведомстве. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 16 сентября, на Можайском шоссе в Москве столкнулись три рейсовых автобуса, два из них ехали в попутном направлении. По данным «РИА Новости», в результате аварии пострадали восемь человек, все они получили ушибы.