На трех полосах МКАД перекрыли движение из-за ДТП с тремя грузовиками

На юге Москвы столкнулись три грузовых автомобиля, из-за ДТП перекрыто движение транспорта на трех полосах МКАД. Об этом сообщает в своем Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

По данным ЦОДД, авария произошла на внутренней стороне МКАД, в районе развязки с ул. Липецкая. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Перекрыто движение по двум средним и правой полосам, в ЦОДДе посоветовали водителям объезжать этот участок.

ЦОДД также опубликовал видео с моментом ДТП, где видно, как движущийся по средней полосе грузовик врезается в другой грузовой автомобиль, который въезжает в третье транспортное средство.

17 сентября в Москве столкнулись легковой автомобиль, грузовик и скорая. В результате ДТП никто не пострадал. Из-за аварии было перекрыто движение по проспекту Вернадского в сторону центра.