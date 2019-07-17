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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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США ограничили передвижение иранских дипломатов в Нью-Йорке

США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американскую дипломатическую ноту, отправленную миссии Ирана при ООН.

Дипломаты подчиняются таким же ограничениям, как и глава МИД Ирана Джавад Зариф, прибывший в Нью-Йорк 14 июля. Они могут передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при ООН, резиденцией посла Ирана и аэропортом Джона Кеннеди. Причины ограничений не называются.  

Для других передвижений по Нью-Йорку необходимо получить разрешение от управления по делам иностранных представительств Госдепартамента США. Также члены миссии Ирана в ООН должны представлять на утверждение номера в отелях, где они останавливаются. Отмечается, что правила применяются ко «всем членам постоянного представительства Ирана при ООН и их ближайшим родственникам».   

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предоставил визу главе МИД Ирана для участия в сессии Экономического и социального Совета ООН (ЭКОСОС), но его передвижения в Нью-Йорке будут резко сокращены. «Американские дипломаты не бродят по Тегерану, поэтому мы не видим причин для того, чтобы иранские дипломаты свободно бродили по Нью-Йорку», — сказал Помпео The Washington Post.  

24 июня Трамп ввел новые санкции против Ирана. Ограничения были направлены против верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. По данным Reuters, Вашингтон решил пока не вводить ограничения против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, чтобы «оставить открытой дверь» для дипломатии.    

Теги: Иран, дипломаты, Нью-Йорк
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