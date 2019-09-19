Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco

Служба внешней разведки России (СВР) занимается сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.
«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал глава СВР.
Нарышкин также указал на преждевременность обвинений Ирана в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. «Мне представляется, что нельзя делать выводов, не имея каких-то твердых доказательств», — отметил он.
Ранее Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов, которое произвели атаки на Saudi Aramco. По данным ведомства, нападение было организовано властями Ирана с использованием беспилотников Delta Wing UAV.