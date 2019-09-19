Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco

Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco

Служба внешней разведки России (СВР) занимается сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал глава СВР.

Нарышкин также указал на преждевременность обвинений Ирана в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. «Мне представляется, что нельзя делать выводов, не имея каких-то твердых доказательств», — отметил он.

Ранее Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов, которое произвели атаки на Saudi Aramco. По данным ведомства, нападение было организовано властями Ирана с использованием беспилотников Delta Wing UAV.