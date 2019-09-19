Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 19 сен, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 19 сен, 12:38
Вашингтон разрешил президенту и главе МИД Ирана приехать в США Политика, 00:03 Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Общество, 00:00 Кэмерон привел объяснение Путина насчет введения закона о гей-пропаганде Политика, 00:00 Второй российский клуб за вечер пропустил пять голов в матче Лиги Европы Спорт, 19 сен, 23:56 Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения Политика, 19 сен, 23:36 Успешные владельцы российских франшиз — о тонкостях бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 19 сен, 23:33 Умер сыгравший в фильме «Игрушка» французский актер Шарль Жерар Общество, 19 сен, 23:22 Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров Общество, 19 сен, 23:17 Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco Политика, 19 сен, 23:04 МЧС заявило о нарушениях норм безопасности в горевшем ТЦ в Чечне Общество, 19 сен, 23:00 Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН Политика, 19 сен, 22:53 Суд в Москве арестовал чиновника Минкультуры по делу о мошенничестве Общество, 19 сен, 22:48 Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном Общество, 19 сен, 22:38 К офису Зеленского вышли с протестами против «нормандского сговора» Политика, 19 сен, 22:36
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
Российская разведка начала сбор данных об атаке на объекты Saudi Aramco

Служба внешней разведки России (СВР) занимается сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», — сказал глава СВР. 

Нарышкин также указал на преждевременность обвинений Ирана в причастности к атакам на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. «Мне представляется, что нельзя делать выводов, не имея каких-то твердых доказательств», — отметил он.

Фотогалерея 
Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж

Ранее Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов, которое произвели атаки на Saudi Aramco. По данным ведомства, нападение было организовано властями Ирана с использованием беспилотников Delta Wing UAV. 

Госсекретарь США Майк Помпео также обвинил Иран в причастности к атакам на объекты Saudi Aramco, призвав все страны «публично и безоговорочно» осудить нападения. Он также заявил, что США примут необходимые меры по снабжению мирового рынка нефти.  

Позднее глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что авиаудары по Тегерану со стороны США, вызванные нападением на Саудовскую Аравию, приведут к «тотальной войне». 

Теги: Сергей Нарышкин, Саудовская Аравия, СВР
Материалы по теме
Иран отреагировал на доказательства Эр-Рияда после атаки на Saudi Aramco
Политика
Франция отправит экспертов для расследования нападения на Saudi Aramco
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter