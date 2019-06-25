Общество , 18:22
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В Чечне произошел пожар на АЗС
На автозаправочной станции в чеченском селе Автуры произошел пожар. Об этом сообщает управление МЧС по республике.
Сообщение о возгорании поступило в 16:20. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена сотрудниками МВД. Проведена эвакуация жильцов частных жилых домов.
Как сообщает «РИА Новости», горит автомобильный резервуар с газом, есть угроза взрыва. Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов — примерно 50 человек, заявили спасатели.
К ликвидации пожара привлечены 25 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.
В мае на автозаправке на окраине села Ножай-Юрт в Чечне взорвалась цистерна с пропаном. Сообщалось, что никто не пострадал.