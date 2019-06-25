В Чечне произошел пожар на АЗС

В Чечне произошел пожар на АЗС

На автозаправочной станции в чеченском селе Автуры произошел пожар. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило в 16:20. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена сотрудниками МВД. Проведена эвакуация жильцов частных жилых домов.

Как сообщает «РИА Новости», горит автомобильный резервуар с газом, есть угроза взрыва. Эвакуированы жильцы близлежащих частных домов — примерно 50 человек, заявили спасатели.

К ликвидации пожара привлечены 25 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

В мае на автозаправке на окраине села Ножай-Юрт в Чечне взорвалась цистерна с пропаном. Сообщалось, что никто не пострадал.