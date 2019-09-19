Кадыров сообщил о поиске причин пожара в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

Кадыров сообщил о поиске причин пожара в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

Ведется проверка причин пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию», — сказал он.

Ранее РБК сообщал, что на первом этаже ТЦ в Грозном загорелся магазин на площади 150 кв. м. Позднее в региональном главке МЧС сообщили РБК, что площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.

В ведомстве отмечали, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Из здания центра провели эвакуацию. На месте происшествия работают 50 спасателей и 12 единиц техники.