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Кадыров сообщил о поиске причин пожара в ТЦ «Гранд парк» в Грозном

Ведется проверка причин пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию», — сказал он.

Общество
В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк»

Ранее РБК сообщал, что на первом этаже ТЦ в Грозном загорелся магазин на площади 150 кв. м. Позднее в региональном главке МЧС сообщили РБК, что площадь пожара увеличилась до 700 кв. м.

В ведомстве отмечали, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Из здания центра провели эвакуацию. На месте происшествия работают 50 спасателей и 12 единиц техники.

В конце августа в чеченском селе Серноводск взорвалась автоцистерна со сжиженным углеводным газом. В результате возник пожар, который перекинулся на две хозяйственные постройки и машину. Площадь возгорания составила 350 кв. м. Никто не пострадал.

Теги: Чечня, Грозный, ТЦ, Пожар, Рамзан Кадыров
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