В Сети появилось видео взрыва и пожара на АЗС в Чечне

В Сети появилось видео взрыва и пожара на АЗС в Чечне

Автоцистерна со сжиженным углеводородным газом взорвалась на автозаправке на окраине села Серноводск в Чечне, говорится в сообщении регионального главка МЧС. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на АЗС возник пожар, в результате которого автоцистерна взорвалась. Из-за взрыва в воздух поднялся большой огненный столб.

Огонь перекинулся на две хозяйственные постройки и автомобиль, располагающиеся неподалеку. Спасатели ликвидировали возгорание. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что топливо не разлилось.

https://www.instagram.com/p/B1doh9yiduN/