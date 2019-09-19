«Нафтогаз» отметил готовность «Газпрома» работать по европейским правилам

Российская компания «Газпром» настроена на конструктивные переговоры и готова работать по европейским правилам транзита газа. К таким выводам пришли в «Нафтогазе» после трехсторонних переговоров в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте компании.

«Мы отмечаем заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа», — заявили в компании.

В качестве примера такого конструктивного подхода российской стороны в «Нафтагазе» указали на то, что «Газпром» «впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены на Украине до конца текущего года». В то же время в украинской компании отметили, что готовы к «пессимистическому сценарию лучше, чем когда-либо».

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации между Евросоюзом, Россией и Украиной — обсуждалось заключение нового транзитного газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», так как действующее соглашение заканчивается 31 декабря 2019 года. Встреча продлилась 40 минут, по ее итогам стороны отметили конструктивность диалога, но признали, что не пришли к конкретным договоренностям. Следующая аналогичная встреча назначена на конец октября.