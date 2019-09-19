Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Минобрнауки ответило на доклад о плагиате в диссертациях у 64 ректоров

Защита диссертаций российских ректоров до 2013 года проходили «в строгом соответствии с правовыми актами, регламентировавшими процедуру защиты диссертации и требования к соискателям ученых степеней». Об этом заявили в ТАСС в пресс-службе Минобрнауки, комментируя доклад «Диссернета» «Ректоры России» (есть в распоряжении РБК) о том, что в диссертациях 64 ректоров вузов нашли плагиат.

В 2013 году было принято новое положение о защите, которое действует сейчас, уточнили в ведомстве. О том, как соблюдались новые нормы, в ведомстве не уточнили.

По действующему сейчас положению, заявление о лишении ученой степени можно подать в течение 10 лет после того, как диссертационный совет ее присудил. Если «неправомерные заимствования» были обнаружены за пределами 10-летнего периода, вопросы авторства научного труда рассматривает суд.

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Владимир Филиппов заявил ТАСС, что доклад отражает мнение «Диссернета», а опубликованные в нем данные — неоднозначно признаны в правовом поле и академическом сообществе. «Конкретные выводы по фактам, приводимым в материале «Ректоры России», можно делать только в каждом отдельном случае», — отметил он. Филиппов добавил, что изначально их также должны рассмотреть в экспертных советах и президиуме ВАК.