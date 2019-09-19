Путин назначил нового заместителя Лаврова

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко новым заместителем министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу 19 сентября.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел России», — говорится в тексте документа.

Ранее президент освободил от должности статс-секретаря — замглавы МИДа Григория Карасина. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назначил Карасина на пост сенатора от региона. На его пост в МИД был назначен Евгений Иванов.

Андрей Руденко родился в 1962 году, в 1985 году окончил МГИМО. С 2007 по 2011 год он возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества, с 2011 по 2016 год являлся заместителем Постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

Руденко имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, в 2016 году стал директором Второго департамента стран СНГ.