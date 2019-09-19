Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона открыты для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако ее представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИДом».

«Что касается «проблем» с ЛГБТ, то она сочинена и на самом деле не существует», — написал он, пояснив, что в республике «мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин».

«Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе», — написал он, добавив, что традиционные браки являются кодексом чести народа, по которому чеченцы жили и будут жить.