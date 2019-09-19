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Политика ,  
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Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти региона открыты для диалога с докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако ее представители зациклились на «несуществующей» проблеме ЛГБТ-сообщества в республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «Чечня открыта для диалога с любыми делегациями, визит которых согласован с МИДом».

«Что касается «проблем» с ЛГБТ, то она сочинена и на самом деле не существует», — написал он, пояснив, что в республике «мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин».

«Так было тысячи лет, и будет всегда, чего бы ни навязывали нам на Западе», — написал он, добавив, что традиционные браки являются кодексом чести народа, по которому чеченцы жили и будут жить.

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Кадыров добавил, что ПАСЕ и некоторые другие европейские организации проявляют «ничем не прикрытую предвзятость», когда обсуждают связанные с Чечней вопросы, и хотят ее «очернить». По его словам, их не интересуют происходящие в регионе политические, социальные и экономические процессы. Он добавил, что по вопросу прав сексуальных меньшинств компетентные органы и правозащитники провели сотни проверок, однако «на это закрывают глаза те, кто не желают видеть реальную картину».

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Агентство «Чечня Сегодня» сообщает, что 20 сентября в республику прибудет докладчик Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Франк Швабе, в компетенцию которого входит обсуждение в том числе и прав ЛГБТ. Также в Чечню намерены приехать сотрудник Секретариата комиссии Дэвид Миллер и глава отдела СЕ департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Дмитрий Рыковсков.

В 2017 году «Новая газета» писала, что в Чечне массово задерживали геев. По данным издания, в регионе существуют специальные секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ. Генпрокуратура провела проверку, однако не нашла нарушений. В середине января 2019 года «Новая газета» сообщила о возобновлении преследований геев в регионе. Впоследствии в Евросоюзе заявили, что властям России нужно провести расследование случаев преследования, пыток и убийств геев в Чечне.

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Однако пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг РБК данные о преследовании геев в регионе. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров также назвал информацию о преследовании ЛГБТ-сообщества фантазией. По его словам, в республике никогда не будут относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению.

Теги: Чечня, ПАСЕ, ЛГБТ, Рамзан Кадыров
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