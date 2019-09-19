Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ

Кадыров добавил, что ПАСЕ и некоторые другие европейские организации проявляют «ничем не прикрытую предвзятость», когда обсуждают связанные с Чечней вопросы, и хотят ее «очернить». По его словам, их не интересуют происходящие в регионе политические, социальные и экономические процессы. Он добавил, что по вопросу прав сексуальных меньшинств компетентные органы и правозащитники провели сотни проверок, однако «на это закрывают глаза те, кто не желают видеть реальную картину».
Агентство «Чечня Сегодня» сообщает, что 20 сентября в республику прибудет докладчик Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Франк Швабе, в компетенцию которого входит обсуждение в том числе и прав ЛГБТ. Также в Чечню намерены приехать сотрудник Секретариата комиссии Дэвид Миллер и глава отдела СЕ департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Дмитрий Рыковсков.
В 2017 году «Новая газета» писала, что в Чечне массово задерживали геев. По данным издания, в регионе существуют специальные секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ. Генпрокуратура провела проверку, однако не нашла нарушений. В середине января 2019 года «Новая газета» сообщила о возобновлении преследований геев в регионе. Впоследствии в Евросоюзе заявили, что властям России нужно провести расследование случаев преследования, пыток и убийств геев в Чечне.
Однако пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг РБК данные о преследовании геев в регионе. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров также назвал информацию о преследовании ЛГБТ-сообщества фантазией. По его словам, в республике никогда не будут относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению.