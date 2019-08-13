Адвокат сообщила о деле против активиста Котова за нарушения на митингах

Следственный комитет предъявил обвинение гражданскому активисту Константину Котову по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга). Об этом ТАСС сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Защитник добавила, что Котов задержан, вину не признает. «Избрание меры пресечения в Пресненском суде состоится в среду», — уточнила она.

Статья 212.1 УК применяется в случае, когда у человека есть больше трех нарушений по административным статьям о массовых мероприятиях. Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на Эйсмонт, ознакомившейся с материалами дела, 13 мая Котов участвовал в шествии в поддержку фигурантов дела «Нового величия» у здания в ФСБ в Москве, за что 15 мая был привлечен к аресту на пять суток.

12 июня активиста задержали на митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, за что он был подвергнут штрафу в размере 15 тыс. руб. 15 июля Котов разместил в Facebook призывы выйти на Трубную площадь на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, после чего был задержан на десять суток.

Последний раз Котова задержали 10 августа за то, что скандировал лозунги вблизи администрации президента России на Старой площади в центре Москвы. Как пишет «Медуза», он провел в полиции двое суток.

Статья 212.1 введена в Уголовный кодекс в июле 2014 года, максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. Первым осужденным по этой статье стал активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы. Из колонии он вышел в феврале 2017 года после отмены приговора президиумом Верховного суда.