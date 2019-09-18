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Нетаньяху заявил об историческом моменте для Израиля

Премьер-министр Израиля, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил во время выступления перед сторонниками, что страна переживает исторический момент, передает Jerusalem Post.

«Мы до сих пор ждем настоящих результатов, но одно ясно: Израиль переживает исторический момент», — заявил Нетаньяху, добавив, что страна стоит перед «огромными вызовами» в сфере безопасности и дипломатии. Он отметил, что скоро президент США Дональд Трамп представит план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который «определит будущее Израиля на десятилетия вперед».

«Мы должны гарантировать, что наши достижения, ради которых мы работали, будут сохранены», — заявил премьер-министр страны. Нетаньяху также сообщил, что в ближайшие несколько дней начнет переговоры по созданию «сильного сионистского правительства» без антисионистских арабских партий.

Ранее экзитполы показали незначительное отставание партии Нетаньяху «Ликуд» от ее основного конкурента — блока «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба армии обороны Израиля Бенни Ганца.
В воскресенье в Израиле состоялись первые в истории страны досрочные выборы. Они были назначены после голосования, по итогам которого премьер-министру страны не удалось сформировать правительство.

Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, выборы
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