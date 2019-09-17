Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк объявил о временном снижении минимального размера первоначального взноса для части получателей ипотечных кредитов. Вплоть до 20 января 2020 года для участников зарплатного проекта Сбербанка размер первоначального взноса снижен с 15 до 10%.

Кроме того, с 50 до 30% снижен размер первоначального взноса для лиц, оформляющих ипотеку на готовое и строящееся жилье без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин объяснил снижение первоначального взноса тем, что для многих россиян именно недостаток собственных накоплений является серьезным ограничением при покупке недвижимости в ипотеку.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что еще до конца 2019 года банк может снизить ставки по ипотеке. В предыдущий раз банк снижал ставки на ипотеку в начале августа, тогда базовая ставка была уменьшена на 0,5 п.п.

