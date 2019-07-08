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Финансы ,  
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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Ставки по базовой линейке снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 п.п. в рублях и от 0,05 до 0,75 п.п. в долларах в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств.

Максимальная ставка по рублевому розничному вкладу составляет 5,05%, с учетом капитализации процентов — 5,44%, следует из данных на сайте кредитной организации. Ранее максимальная ставка составляла 5,75% в случае, если клиент открывал счет онлайн.

После понижения максимальная ставка по долларовому вкладу составила 1,35%, при учете капитализации процентов — 1,36%. Такой доход Сбербанк начислит при условии, если клиент откроет вклад на сумму от $20 тыс. на срок 1-2 года. Ранее ставка составляла 1,75% годовых.

Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку

Как пояснили в пресс-службе банка, основные причины решения — это снижение ключевой ставки Центробанком с 17 июня, повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8% с 1 июля, а также общий тренд на снижение ставок на рынке.

Первыми на снижение ставок Сбербанка по вкладам обратили внимание «Ведомости».

Теги: Сбербанк, Ставка, Вклады
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