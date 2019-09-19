На Кубани объявили в розыск владельца затонувшего вместе с людьми катера

На Кубани объявили в розыск владельца затонувшего вместе с людьми катера

Транспортная полиция Краснодара объявила в федеральный розыск владельца прогулочного катамарана «Атолл», перевернувшегося 5 июля в Черном море вблизи Туапсе, сообщается на сайте управления МВД России по ЮФО.

Инцидент произошел на расстоянии 200 м от берега поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. На борту катамарана находилось 55 человек, включая 15 детей. В результате происшествия погибли две женщины.

В ходе следственных мероприятий была установлена причастность владельца судна «Атолл» — Гончарова Сергея 1977 года рождения — к преступлению. 19 августа Гочаров явился на допрос к следователю, после чего скрылся. В отношении подозреваемого СК завел дело по ч. 3 ст. 238 УК (ненадлежащее оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

7 июля Туапсинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца капитана прогулочного катера «Атолл». По данным следствия, количество людей на катере в момент происшествия превышало допустимую норму в пять раз.