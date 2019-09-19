Кремль отверг возможность вмешательства Путина в дело актера Устинова

Владимир Путин не будет вмешиваться в дело Павла Устинова, которого суд приговорил к трем с половиной годам колонии за применение насилия к представителю власти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков также отметил, что в Кремле не будут комментировать решение суда. Он отметил, что «ситуация развивается в русле закона».

Актер Павел Устинов был задержан в день несогласованной акции в центре Москвы 3 августа на Пушкинской площади. Тверской суд 16 сентября признал его виновным в применении насилия к представителю власти, в результате которого сотрудник ОМОНа получил вывих плеча. Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии. 19 сентября Генпрокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении Устинову меры пресечения на подписку о невыезде.

После вынесения приговора актеры и другие деятели культуры запустили флешмоб в поддержку Устинова. Его, в частности, поддержали Александр Паль, Никита Ефремов, Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Евгений Цыганов и другие. 18 сентября у здания администрации президента в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова.