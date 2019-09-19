Кличко попросил Раду распустить Киевский совет и назначить новые выборы

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Верховную раду распустить столичное собрание и назначить новые выборы в городской совет, сообщает УНИАН. Об этом он объявил, после того как из-за отсутствия кворума не смог открыть заседание. В сессионном зале присутствовали 38 депутатов из 61 необходимых для кворума.

«Я обращаюсь к парламенту относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве. И сейчас депутаты пусть идут и рассказывают киевлянам, как они работали», — заявил Кличко.

4 сентября украинское правительство рекомендовало президенту Владимиру Зеленскому освободить Кличко от должности главы столичной администрации. В настоящий момент он совмещает законодательную и исполнительную функции власти, являясь одновременно председателем горсобрания и главой администрации. Кличко назвал неконституционным решение кабмина, заявив, что таким образом офис президента пытается урезать его полномочия.

13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, внесенный группой депутатов фракции «Слуга народа», предполагающий проведение внеочередных выборов мэра и депутатов Киевского городского совета. Согласно тексту документа, избранный председатель собрания не сможет совмещать эту должность с другой.