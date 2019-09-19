В Раде предложили пойти на жертвы для разрешения конфликта в Донбассе

В Раде предложили пойти на жертвы для разрешения конфликта в Донбассе

Украина не готова рассматривать внесение в Конституцию поправок об особом статусе Донбасса, однако Киев должен искать компромисс для решения конфликта. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает NewsOne.

По его словам, особый статус Донбасса приведет к федерализации Украины, что, в свою очередь, «приведет к ее фактическому распаду». «Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать», — сказал Гетманцев.

С другой стороны, отметил парламентарий, «переговоры — это постоянно какие-то уступки». «Чем-то должны жертвовать мы, а чем-то должна жертвовать та сторона», — сказал депутат. Он добавил, что в этом вопросе должен быть компромисс.

Гетманцев отметил, что военного решения конфликта нет, предложив «не успокаивать себя иллюзиями». «Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», — заявил парламентарий.