Глава единороссов в Москве назвал причины своего поражения на выборах

Глава московского отделения «Единой России», бывший вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский заявил в беседе с РБК, что «сделал для себя определенные выводы» из своего поражения на выборах в Мосгордуму.

«Надо лучше работать», — сказал он, отвечая на вопрос РБК о том, что послужило причиной его поражения, и сыграло ли, по его мнению, в этом роль «умное голосование» Алексея Навального и его расследование о бизнесе его семьи. «Умное — безумное» голосование, публикации, которые меня порочили, — не в этом дело. Я проиграл, — сказал Метельский в перерыве конференции столичного отделения партии власти. — Москвичи выбрали тех, кому доверяют. То, что я проиграл, — это определенная ступень. Во всем надо винить себя».

Но без поражений не бывает побед, рассудил Метельский. Позже, подводя итоги конференции, на которой единороссы приняли решение создать фракцию «Единая Россия» в Мосгордуме и вновь рекомендовать кандидатуру Алексея Шапошникова на пост спикера, Метельский сказал, «что кампания [по выборам] дала понимание того, что мы были, есть и будем лидирующей политической партией в Москве». «Результат [выборов] хороший, наша городская организация с задачей справилась. За работу, товарищи!» — призвал он.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких руководству партии, и собеседника в мэрии Москвы писал, что Метельский может стать советником Собянина или перейти на работу в бизнес или госкорпорацию.

В этом году все члены партии власти участвовали в выборах в городской парламент в качестве самовыдвиженцев. Главу столичного отделения «Единой России» Метельского в округе № 15 победил коммунист Сергей Савостьянов. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что поражение Метельского стало для партии неприятностью, но свое место в ней он сохранит.