Трамп пообещал объявить о новых санкциях против Ирана в течение 48 часов

Трамп пообещал объявить о новых санкциях против Ирана в течение 48 часов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом известит о новых санкциях против Ирана в течение следующих двух суток. Об этом сообщает ABC.

«Мы введем некоторые очень значительные санкции в отношении Ирана», — сказал Трамп, добавив, что о мерах будет объявлено «в течение следующих 48 часов».

Ранее президент США сообщил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину «существенно усилить» санкции против Ирана. Заявление Трампа последовало за обвинениями в адрес Тегерана в причастности к атаке дронов на месторождения в Саудовской Аравии.

Нефтяные объекты Saudi Aramco подверглись нападению 14 сентября. В результате компании пришлось приостановить добычу 5,7 млн барр. в сутки (больше половины добычи в стране). Об ответственности за произошедшее заявляли хуситы, однако Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что для атаки использовались иранские беспилотники.