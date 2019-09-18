Опубликованы фото с места стрельбы в Москве

Фото: из личного архива

Местная жительница предоставила РБК фотографии с места перестрелки в Москве, в ходе которой погиб сотрудник отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена.

«Я только видела, как человека из метро выносили на носилках раненого, и слышала до этого хлопок, похожий на выстрел», — сказала она.

Перестрелка началась в ходе операции по задержанию сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП), которого заподозрили в получении взятки. Он открыл стрельбу, в результате чего один сотрудник отдела собственной безопасности погиб, а другой был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным источника РБК, перестрелка произошла на Рязанском проспекте. РЕН-ТВ писал, что полицейского заподозрили в получении взятки в размере 1 тыс. руб.