Володин предложил депутатам решать проблему дураков и дорог в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о двух национальных «бедах» России — дураках и дорогах и предложил парламентариям совместно решать эти проблемы.

«Насколько качественными будут строиться дороги, во многом зависит от Государственной думы и от тех решений, которые мы здесь обсуждаем», — сказал он.

Такое заявление спикер Госдумы сделал на открытии выставки, посвященной истории российского транспорта, которая с 18 сентября проходит в Государственной думе, видео с его речью опубликовано в Twitter парламента.

«Дороги должны быть качественными, мы как можно быстрее должны добираться до места назначения, будем исходить из этих целей и задач. А дураков должно быть меньше», — заключил спикер.