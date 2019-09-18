Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой в московской больнице ампутировали часть руки, впервые встретилась с ребенком после инцидента. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Встреча произошла в больнице.

«Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась», — сказала детский омбудсмен.

Мать ребенка обратилась к Кузнецовой с просьбой помочь вернуть ее дочь. По ее словам, девочку вместе с двумя сыновьями насильно забрали родственники по линии отца. Позднее сыновей отдали, а Айшу вернуть не удалось. Женщина призналась, что не знала, что происходит с ее дочерью, так как им не давали возможности видеться.

В ближайшее время девочка по-прежнему будет находиться в больнице на лечении.

Айшу госпитализировали в Ингушетии в июле. Местные медики обнаружили у ребенка старые переломы ребер и травму позвоночника. После операции в Детской республиканской клинической больнице Ингушетии ребенка перевели на лечение в Москву, где ей в начале августа ампутировали омертвевшую часть руки, включая кисть и предплечье. По подозрению в избиении ребенка была арестована ее тетя, в семье которой находилась девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за случившегося.