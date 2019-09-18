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В Москве начались одиночные пикеты в поддержку актера Павла Устинова

В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.

Устинова задержали 3 августа, в этот день в столице проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, при задержании актера, сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что рядом с акцией протеста оказался случайно и не причинял вреда сотрудникам правоохранительных органов.

Общество
Российские звезды выступили в поддержку приговоренного актера Устинова

Тверской районный суд Москвы приговорил его к 3,5 годам колонии. Видеозаписи, на которых запечатлен момент задержания Устинова, не стали приобщать к делу, несмотря на ходатайства защиты. На некоторых кадрах видно, что в момент задержания Устинов просто смотрел в телефон.

Актера поддержали многие российские звезды, включая Данилу Козловского, Сергея Безрукова, Никиту Ефремова и Александра Паля. 18 сентября в его защиту выступил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что лично просмотрел несколько видео задержания и не увидел, чтобы Устинов бил или толкал кого-либо.

Теги: Устинов, пикеты
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