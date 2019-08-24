Роспотребнадзор перечислил необходимые для школьников прививки

Роспотребнадзор в преддверии начала учебного года опубликовал список прививок, которые помогают защитить школьников от болезней. Перечень опубликован на сайте федеральной службы.

В группу риска входят в первую очередь первоклассники, говорится в сообщении. Поступая в школу, дети попадают в новую среду и, пока не привыкнут к ней, испытывают высокую умственную и эмоциональную нагрузку и стресс. В результате у школьников снижается иммунитет, и они становятся особенно подвержены инфекционным заболеваниям. Поэтому помимо плановых полученных прививок ребенку необходимо провести ревакцинацию, рекомендуют в ведомстве.

В списке прививок, которые нужно повторить перед походом в первый класс, находятся вакцины от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

Дошкольники должны быть привиты от туберкулеза (1 прививка), пневмококковой (3) и гемофильной (3) инфекций, гепатита В (3), полиомиелита (5), коклюша, дифтерии и столбняка (4), кори, эпидемического паротита и краснухи (1) и гриппа (ежегодно), указано в списке ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что своевременная вакцинация может защитить детей от 12 серьезных заболеваний.