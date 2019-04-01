В России начали делать дополнительные прививки от кори

В России с 1 апреля начинается подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов от кори. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

Прививки будут делать до 1 октября 2019 года. В постановлении отмечается, что принимающие мигрантов работодатели должны организовать их иммунизацию до 31 декабря текущего года.

Роспотребнадзор подготовил проект в начале марта. Он предусматривал, что главы регионов до 22 марта должны были подготовиться к иммунизации. В частности, провести работу с теми, кто отказывается от профилактических прививок. Однако в итоге срок перенесли до 25 марта.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил, что в 2018 году возросло количество случаев завоза кори в Россию. В службе добавляли, что, несмотря на это, ситуация в стране лучше, чем в Европе.