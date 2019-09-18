В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, инцидент произошел на Болотной набережной, рядом с домом15к1. Бетономешалка пробила ограждение, после чего упала в канал. Спасателям удалось достать водителя из воды, его осматривают врачи.

На опубликованном РЕН ТВ видео с места аварии показано, что бетономешалка завалилась набок, на месте происшествия работают экстренные службы. По данным телеканала, автомобиль направлялся на расположенную недалеко от Водоотводного канала стройку.

Ранее в Елизовском районе Камчатского края легковой автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали четыре человека. В августе в Калужской области столкнулись легковой автомобиль и бетономешалка, погибли пять человек, включая двух детей.