На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку

На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку

Машина въехала в автобусную остановку в Елизаровском районе Камчатского края. В результате пострадали четыре человека, сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на отделение ГИБДД по району.

Инцидент произошел около 09:30 по местному времени (19:30 мск 11 сентября) на 48 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Suzuki Escudo выезжал на главную трассу с прилегающей дороги. Он не пропустил Nissan X-Trail, в результате чего эту машину откинуло на автобусную остановку.

В ГИБДД рассказали, что одна из плит остановки обвалилась и придавила женщину. На помощь ей пришли пассажиры проезжавшего мимо рейсового автобуса и водитель Suzuki Escudo.