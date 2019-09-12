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На Камчатке автомобиль въехал в автобусную остановку

Машина въехала в автобусную остановку в Елизаровском районе Камчатского края. В результате пострадали четыре человека, сообщает агентство «Кам 24» со ссылкой на отделение ГИБДД по району.

Инцидент произошел около 09:30 по местному времени (19:30 мск 11 сентября) на 48 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

По предварительным данным, 78-летний водитель автомобиля Suzuki Escudo выезжал на главную трассу с прилегающей дороги. Он не пропустил Nissan X-Trail, в результате чего эту машину откинуло на автобусную остановку.

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В ГИБДД рассказали, что одна из плит остановки обвалилась и придавила женщину. На помощь ей пришли пассажиры проезжавшего мимо рейсового автобуса и водитель Suzuki Escudo.

По данным Госавтоинспекции, когда женщину вытаскивали из-под конструкции, на ногу 78-летнего пенсионера упала плита. Помимо этого ранения получили три человека, стоявших на остановке. Пострадавших госпитализировали. Женщина находится в реанимации.

В начале сентября в Пскове автомобиль Chevrolet Cruze врезался в автобусную остановку. По данным ГИБДД, водитель потерял сознание за рулем. В результате он погиб. Вместе с ним в машине ехал его сын, однако он не пострадал. В результате ранения также получили четыре женщины, находившиеся на остановке. Их госпитализировали.

Теги: Камчатский край, ДТП, автобусная остановка
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