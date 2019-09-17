Замгоссекретаря США назвал условие ослабления санкций против Белоруссии

США будут готовы обсуждать ослабление санкции в отношении Белоруссии и углубление двустороннего сотрудничества в зависимости от результатов парламентских и президентских выборов в стране. Об этом сообщил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает БелТа.

Хейл заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, однако отметил, что американские власти выражают обеспокоенность демократическим развитием страны. По словам заместителя госсекретаря США, эту озабоченность могут устранить результаты предстоящих президентских и парламентских выборов в Белоруссии.

«При достижении такого прогресса (на выборах) мы будем готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций», — заявил Хейл, добавив, что власти США надеются на расширение сотрудничества с белорусской стороной.

Ранее Хейл сообщил, что по итогам его встречи с Лукашенко было принято решение восстановить дипломатические контакты на уровне послов. Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американские власти ввели против Минска санкции за нарушение прав человека.