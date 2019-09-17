США вернут посла в Белоруссию спустя 11 лет

Еще в 2008 году страны обменялись взаимной высылкой послов, после того как Вашингтон ввел санкции против Минска за нарушение прав человека

Дэвид Хэйл (Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters)

Минск и Вашингтон восстановят дипломатические контакты на уровне послов, сообщает БелТа. Такое решение было принято на встрече заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов», — цитирует слова Хэйла агентство. «Мы согласны с вами, что то положение вещей неестественно, ненормально. И мы рады, что эта глава оканчивается», — сказал он.

Хэйл добавил, что нового этапа в отношениях между двумя странами удалось достичь благодаря тем шагам, который сделали Белоруссия и Лукашенко лично. Представитель Госдепа также отметил взятое Минском на вооружение «большее разнообразие как во внутренних делах, так и в отношениях с внешним миром». «Мы очень сильно поддерживаем это видение и сделаем все возможное, чтобы помочь вам на этом пути», — подчеркнул заместитель госсекретаря США.

«Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения», — сказал Лукашенко. «Будем делать все, чтобы наши отношения развивались», — добавил он.