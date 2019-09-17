Москалькова получила письмо от матери освобожденного Украиной военного

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила письмо от матери крымского военного Александра Баранова, освобожденного в рамках обмена 7 сентября. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня я получила письмо от матери крымского военнослужащего, пробывшего почти три года в тюремном заключении на Украине. Очень приятно читать благодарственные строки и понимать, что твой труд был не напрасным, что силы вложены в это дело не зря», — написала омбудсмен.

https://www.instagram.com/p/B2g69jelOHM/

По ее словам, подобные письма мотивируют «не опускать руки и работать еще активнее», поскольку многие россияне «до сих пор нуждается в помощи».

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Среди переданных России заключенных был в том числе военный Александр Баранов, приговоренных на Украине к 13 годам лишения свободы за госизмену и дезертирство. В Киев, в свою очередь, вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которых в ноябре 2018 года задержали у Керченского пролива.