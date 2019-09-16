Украинская делегация попыталась лишить слова крымскую журналистку в ОБСЕ

Представитель украинской делегации дважды пытался лишить слова главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марию Волконскую на заседании ОБСЕ по правам человека, посвященного свободе выражения мнений и СМИ. Видеозапись заседания опубликована на сайте «Крымской газеты».

В начале выступления она представилась, назвав свое имя, должность и указав: «Крым, Российская Федерация». В этот момент представитель делегации Украины попросил модератора дискуссии прервать ее. Модератор удовлетворил запрос украинца, который выразил «замечание по порядку ведения» мероприятия.

«Данная платформа не может использоваться для представления точки зрения оккупационных властей Крыма, поскольку данное лицо является представителем официального пропагандистского издания так называемого Совета Министров так называемой Республики Крым. Попытки злоупотребления нашей платформой означают нарушение принципов ОБСЕ. Просим лишить выступающего слова и покинуть заседание», — сказал представитель Украины.

В защиту представительницы Крыма выступил делегат из России. Он заявил, что недопустимо использовать трибуну ОБСЕ и обзорного совещания «для посягательства на территориальную целостность Российской Федерации». Он добавил, что ОБСЕ не уполномочено определять географическую принадлежность территорий.