Пенс заявил о готовности США защищать свои интересы в Персидском заливе

Пенс заявил о готовности США защищать свои интересы в Персидском заливе

Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности Вашингтона защищать интересы своей страны и союзников на Ближнем Востоке после атак на нефтяные объекты Saudi Aramco, передает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты Америки предпримут все необходимые меры для защиты нашей страны, наших войск и наших союзников в Персидском заливе. Вы можете рассчитывать на это», — сказал Пенс во время своего выступления в аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

По его словам, если Иран провел субботние атаки на инфраструктуру Saudi Aramco для оказания давления на президента США Дональда Трампа с целью ослабления антииранских санкций, эта стратегия потерпит неудачу.

«Мы оцениваем все доказательства и консультируемся с нашими союзниками. Президент [США Дональд Трамп] определит наилучший курс действий в ближайшие дни», — добавил Пенс.

В ночь на 14 сентября нефтяная инфраструктура Saudi Aramco подверглась атаке дронов. Нападение привело к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Ответственность за это взяли хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». В США обвинили в организации нападения Иран и допустили возможность военного ответа.