Кадыров оценил спортивное будущее Кокорина и Мамаева

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, освобожденным из колонии по УДО, необходимо дать возможность вернуться к профессии и «стать полезными отечественному футболу». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«[Они] по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни одобрил решение санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» дать Кокорину «второй шанс» и продлить контракт с игроком до конца сезона. Ранее РФС принял заявление о его дозаявке для участия в чемпионате России.

6 сентября Кадыров выразил готовность помочь Мамаеву и Кокорину вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за грозненский «Ахмат». Также о готовности пригласить игроков в свой клуб заявлял президент «Урала» Григорий Иванов.