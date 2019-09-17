Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова

Артисты и сотрудники Театра имени Ермоловой выступили в поддержку актера Петра Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа. Заявление опубликовано на официальной странице театра в Facebook.

В нем актеры театра заявляют, что «возмущены несправедливостью приговора». Действия судьи, вынесшего приговор Устинову, по их мнению, «полностью дискредитируют российскую судебную систему».

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Под заявлением подписались актеры Олег Меньшиков, Александр Петров, Кристина Асмус, Илья Маланин, Дарья Мельникова, Анфиса Черных, Дэниел Барнс, Филипп Ершов, Егор Харламов, Стася Милославская, Сергей Кемпо, Андрей Мартынов, Татьяна Рудина, Никита Татаренков.

Приговор в отношении Устинова Тверской суд Москвы вынес 16 сентября. Осужденный свою вину не признал. В поддержку Устинова уже выступили ряд актеров и режиссеров, среди которых Александр Паль, Константин Райкин, Александр Молочников и многие другие.