Юрист заявил об аресте имущества одного из заводов Порошенко

Суд арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил украинский юрист, бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

«Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода «Кузня на Рыбальском», — написал Портнов.

РБК направил запрос в Печерский районный суд Киева.

Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» до 2018 года принадлежал Порошенко, покинувшему пост президента Украины в мае 2019 года. В конце мая Госбюро открыло дела об отмывании средств и неуплате налогов на предприятии. По информации Портнова, сделку стоимостью $300 млн Порошенко и купивший «Кузницу» Сергей Тигипко, которые проходят главными фигурантами по делу, провели через офшоры, не заплатив налоги. Позже в ГБР сообщили о прошедших обысках в Международном инвестиционном банке, принадлежащем Порошенко, в ходе расследования дела о купле-продажи завода.

Сейчас бывший президент Украины является фигурантом 13 уголовных дел. Все связаны с возможной легализацией незаконно полученных доходов и вмешательством в судейскую работу. По всем делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.