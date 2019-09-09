В Краснодаре погиб ребенок из-за падения дерева на территории детсада

В Краснодаре погиб ребенок из-за падения дерева на территории детсада

В Краснодаре дерево упало на детскую площадку, где гуляли воспитанники детсада №48, в результате чего скончался один ребенок. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 10:00 9 сентября (совпадает с мск) на территории МБДОУ ДС №48.

В результате падения дерева пострадали два ребенка из ясельной группы и воспитатель.

«Один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», — позднее добавили в прокуратуре.

В настоящее время проводится прокурорская проверка, чтобы дать оценку своевременности предпринятых администрацией детсада мер по обеспечению безопасного пребывания детей на территории дошкольного учреждения.